"Buy" per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Seduta vivace per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, tra i titoli dell'indice DAX, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,16%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 255,8 Euro, con stop loss calcolato a quota 236 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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