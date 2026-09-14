Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici, che tratta con una perdita del 2,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di MTU Aero Engines segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 331,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 340,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 328,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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