Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici , che tratta con una perdita del 2,50%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di MTU Aero Engines segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 331,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 340,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 328,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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