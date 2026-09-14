Infineon scivola in fondo al mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , che passa di mano in perdita del 6,45%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve del produttore di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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