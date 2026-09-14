Infineon scivola in fondo al mercato di Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano in perdita del 6,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve del produttore di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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