Londra: nuovo spunto rialzista per Astrazeneca
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda globale biofarmaceutica britannica, in guadagno del 3,19% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Astrazeneca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Astrazeneca mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 118,1 sterline con area di resistenza individuata a quota 122,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 115,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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