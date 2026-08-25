Londra: nuovo spunto rialzista per Next

(Teleborsa) - Avanza la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Next più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Next rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 157,4 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 154,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 160,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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