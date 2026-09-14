Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che avanza bene del 2,29%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61,19 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 62,83, mentre il primo supporto è stimato a 59,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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