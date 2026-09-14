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PALLADIUM dell'11/09/2026

Finanza
PALLADIUM dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,79% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del palladio suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1.265 con tetto rappresentato dall'area 1.372,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.221,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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