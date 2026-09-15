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Borsa: Milano apre in rosso dello 0,60%

Il FTSE MIB avvia gli scambi a 51.321,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in rosso dello 0,60%
Il Principale indice della Borsa di Milano si muove in territorio negativo (-0,6%), a quota 51.321,52 in apertura.
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