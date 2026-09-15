Francoforte: brillante l'andamento di MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di motori aeronautici , che avanza bene del 2,19%.



La tendenza ad una settimana di MTU Aero Engines è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di MTU Aero Engines mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 330,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 337,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 326,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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