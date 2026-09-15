InPost spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Nuovo spunto rialzista per l'azienda leader in Europa nelle soluzioni di spedizione e ritiro pacchi, parte dell'AEX, che guadagna bene e porta a casa un +0,06%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di InPost suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 15,57 Euro, con stop loss stimato in area 14,84 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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