Abbott Laboratories spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Nuovo spunto rialzista per il produttore di prodotti farmaceutici e medici, parte dell'S&P 100, che guadagna bene e porta a casa un +0,37%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 102,6 USD, con stop loss posto a quota 70,32 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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