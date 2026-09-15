Londra: andamento rialzista per NatWest Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario inglese , che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NatWest Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di NatWest Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,809 sterline. Prima resistenza a 7,059. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,651.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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