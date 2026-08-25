Milano 16:18
52.720 +0,34%
Nasdaq 16:18
29.186 +0,56%
Dow Jones 16:18
53.484 +0,13%
Londra 16:18
10.872 +0,16%
Francoforte 16:18
26.307 +0,77%

Londra: andamento rialzista per Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Marks & Spencer
Rialzo marcato per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta in utile del 2,91% sui valori precedenti.
Condividi
```