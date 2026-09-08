Amazon dà mandato a pool di banche per sua prima emissione di bond in sterline

(Teleborsa) - Amazon ha incaricato un pool di banche di gestire la sua prima emissione obbligazionaria in sterline, il cui lancio è previsto già per mercoledì.



E' quanto riporta Bloomberg, specificando che il colosso dell'e-commerce intende offrire tranche con una durata compresa tra 3 e 19 anni, con JPMorgan , Barclays , HSBC e Natwest Group che gestiscono l'operazione.



Con questa mossa, Amazon rappresenta il maggiore emittente obbligazionario tra gli hyperscaler nel 2026, avendo venduto l'equivalente di oltre 92 miliardi di dollari in titoli. Il tutto dopo aver, tra l'altro, collocato, a marzo, per la prima volta, obbligazioni in euro, in quella che è considerata la maggior operazione di bond societari di sempre in questa valuta, e bond in franchi svizzeri con un record di sei tranche.



(Foto: Marques Thomas su Unsplash)

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