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PALLADIUM del 14/09/2026

Finanza
PALLADIUM del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Ribasso per il metallo prezioso, che chiude la seduta con una flessione dello 0,92%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.264. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.350,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.231,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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