Milano 17:35
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Nasdaq 21:03
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Dow Jones 21:03
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Londra 17:35
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Petrolio a 106,51 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
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