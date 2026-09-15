Milano 17:35
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Dow Jones 21:03
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Londra 17:35
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Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials perde lo 0,78%, continuando la seduta a 46.917,02 punti.
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