Milano
17:35
51.555
-0,14%
Nasdaq
21:03
28.943
-0,63%
Dow Jones
21:03
52.052
-0,70%
Londra
17:35
10.658
-0,37%
Francoforte
17:36
25.402
-0,15%
Martedì 15 Settembre 2026, ore 21.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 settembre 2026 - 17.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Il
FTSE Italia All-Share Financials
perde lo 0,78%, continuando la seduta a 46.917,02 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: brusca correzione per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: rosso per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: rosso per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Argomenti trattati
Italia
(772)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Financials
-0,69%
Altre notizie
Piazza Affari: controllato progresso per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il FTSE Italia All-Share Financials
FTSE Italia All-Share Financials, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Piazza Affari: in perdita il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: movimento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: brillante l'andamento del FTSE Italia All-Share Financials
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto