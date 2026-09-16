Milano 11:46
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Milano, che in chiusura evidenzia un timido -0,14%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 51.236. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 52.193 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 50.917.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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