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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,47% alle 10:30
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 51.796,38 punti
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16 settembre 2026 - 10.30
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