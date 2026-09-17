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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,33% alle 10:30
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.141,7 punti
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17 settembre 2026 - 10.30
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Milano, in progresso dello 0,33% alle 10:30, tratta a 52.141,7 punti.
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