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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks
Performance positiva per l'indice bancario europeo, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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