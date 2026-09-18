Milano 10:09
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Francoforte 10:09
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Francoforte: positiva la giornata per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Evotec
Punta con decisione al rialzo la performance di Evotec, con una variazione percentuale del 2,36%.
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