Francoforte: scambi in positivo per Evotec
(Teleborsa) - Scambia in profit Evotec, che lievita del 2,14%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Evotec suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,833 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,887. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,799.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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