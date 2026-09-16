Francoforte: scambi in positivo per Evotec

(Teleborsa) - Scambia in profit Evotec , che lievita del 2,14%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Evotec suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,833 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,887. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,799.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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