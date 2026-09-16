Milano 15:29
51.916 +0,70%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 15:29
10.722 +0,60%
Francoforte 15:29
25.488 +0,34%

Francoforte: scambi in positivo per Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Evotec
(Teleborsa) - Scambia in profit Evotec, che lievita del 2,14%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Evotec suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,833 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,887. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,799.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```