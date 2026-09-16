Gruppo FS, Busitalia premiata con FIA Road Safety Index a tre stelle

(Teleborsa) - Busitalia, società del Gruppo FS, ha ricevuto, dalla Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), la valutazione FIA Road Safety Index a tre stelle, riconoscendone l'impegno nel rendere più sicuri gli spostamenti dei propri dipendenti e di tutti gli utenti della strada.



Tale valutazione premia l'approccio di un'organizzazione e la sua capacità di comprendere e gestire i rischi per la sicurezza stradale, ponendo le basi per un miglioramento continuo verso il nuovo livello massimo di 5 stelle del FIA Road Safety Index, recentemente introdotto.



La FIA riconosce, quindi, l'impegno dell'azienda nella gestione della sicurezza stradale all'interno di un'ampia rete di trasporto, che conta più di 3.000 dipendenti e 2.000 autobus, i quali percorrono complessivamente 111 milioni di chilometri ogni anno. Questo approccio comprende investimenti in veicoli più sicuri, dotati di tecnologie quali il rilevamento degli angoli ciechi, la frenata d'emergenza, sistemi di telecamere a 360° e il monitoraggio continuo della velocità.



"Ricevere il riconoscimento FIA Road Safety Index – ha dichiarato Flavio Nogara, Presidente di Busitalia - significa riaffermare un principio che guida ogni decisione in Busitalia: la sicurezza non è soltanto una priorità operativa, ma un valore fondamentale che orienta il modo in cui svolgiamo la nostra attività e serviamo le comunità nelle quali operiamo".







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