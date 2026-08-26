Il Gruppo ENAV al Meeting di Rimini: tecnologia, innovazione e futuro dello spazio aereo italiano

(Teleborsa) - In un clima di intensa e interattiva condivisione, il Gruppo ENAV ha aderito alla 47a edizione del Meeting di Rimini, dal titolo "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con un proprio stand. Logisticamente collocato all'interno del padiglione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affiancato dai principali protagonisti delle infrastrutture italiane, lo stand ENAV ha accolto tanti giovani, famiglie e curiosi di ogni età.



Lo spazio ENAV era caratterizzato da diverse postazioni interattive per presentare le proprie tecnologie, le articolazioni del Gruppo ENAV e raccontare come avviene la gestione dello spazio aereo italiano. Particolarmente partecipata, con un costante "tutto esaurito", è stata la possibilità di accedere virtualmente alla Torre di Fiumicino attraverso visori di realtà virtuale a 360 gradi.



Numerose anche le visite istituzionali, con l'avvicendamento di ministri, sottosegretari, onorevoli, presidenti e rappresentanti di Regioni, enti locali e altre istituzioni, che il presidente Sandro Pappalardo e l'amministratore delegato e direttore generale Igor De Biasio hanno guidato nella visita dello stand.



Tra questi, naturalmente, il padrone di casa del grande spazio espositivo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, al quale sono state presentate le attività di ENAV, i suoi sistemi tecnologici più innovativi, come le nuove torri digitali, con cui sarà possibile gestire gli aeroporti da remoto, nonché le strategie internazionali del Gruppo.



La partecipazione al Meeting di Rimini è stata un'occasione unica per promuovere la conoscenza del Gruppo ENAV presso giovani, famiglie, enti e istituzioni e per mostrarne il valore strategico per il nostro Paese.

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