Gruppo FS, in calo del 25% le aggressioni al personale Trenitalia

Secondo i dati di FS Security, tra gennaio e agosto, i furti a bordo treno sono diminuiti del 18% e quelli nelle stazioni del 57%.

(Teleborsa) - Nei primi otto mesi del 2026 le aggressioni al personale di Trenitalia sono diminuite del 25% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dai dati diffusi dal Gruppo FS ed elaborati da FS Security, società costituita nel 2023 come braccio operativo della Security del Gruppo per le attività di sicurezza a bordo dei convogli e nelle stazioni.



Sempre nel confronto tra gennaio-agosto 2026 e il corrispondente periodo dell'anno precedente, i furti a bordo treno risultano in calo del 18%, mentre quelli registrati nelle stazioni segnano una riduzione del 57%.



L'andamento si accompagna al potenziamento delle attività della Security, - spiega il Gruppo - che si concentrano su tre ambiti principali: la tutela del personale impiegato sulla rete, la protezione dei viaggiatori e il presidio degli spazi ferroviari.



Il modello operativo integra monitoraggio e analisi dei fenomeni, presenza sul territorio, attività di controllo e strumenti tecnologici, con l'obiettivo di individuare le situazioni di potenziale rischio prima che si traducano in episodi di illegalità e di assicurare una risposta tempestiva quando gli eventi si verificano.





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