Londra: balza in avanti Barclays

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding bancaria inglese , che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barclays , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,758 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,817. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,719.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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