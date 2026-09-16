Londra: balza in avanti Barclays
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding bancaria inglese, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barclays, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,758 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,817. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,719.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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