Londra: giornata depressa per Barclays
(Teleborsa) - Rosso per la holding bancaria inglese, che sta segnando un calo del 2,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Barclays rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Barclays, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,649 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,74 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,612.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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