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PALLADIUM del 15/09/2026

Finanza
PALLADIUM del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Giornata fiacca per il metallo prezioso, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.262. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.348,5. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.230,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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