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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Ribasso per il Dow Jones 30, che chiude la seduta con una flessione dell'1,21%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.091,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.202,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 50.721.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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