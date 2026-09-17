Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Ribasso per il Dow Jones 30, che chiude la seduta con una flessione dell'1,21%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.091,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52.202,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 50.721.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)