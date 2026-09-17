BCE, Makhlouf: non si può escludere nulla di ciò che potrebbe accadere nelle riunioni future

(Teleborsa) - "In un momento di incertezza, ogni riunione è una riunione aperta a qualsiasi decisione per la Banca centrale europea". Lo ha detto Gabriel Makhlouf, governatore della banca centrale irlandese e quindi membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Bloomberg Television.



"Non si può escludere nulla di ciò che potrebbe accadere nelle riunioni future, né si può dare per scontato che accadrà qualcosa di specifico", ha affermato, rispondendo a una domanda sulla prossima riunione del 29 ottobre.



"I mercati comprendono il nostro impegno a raggiungere l'obiettivo di un'inflazione al 2% e, al momento, i dati non sono solidi quanto vorremmo - ha dichiarato - Non sta a me stabilire se i mercati abbiano ragione o torto».



"Al momento non osserviamo segnali preoccupanti di effetti di secondo livello, ma è evidente che lo shock - lo shock energetico innescato dalla guerra in Iran - non è destinato a svanire", ha osservato Makhlouf, aggiungendo che "i rischi per l'inflazione rimangono orientati al rialzo".



"La nostra posizione attuale rientra ancora nella fascia di neutralità - ha affermato il banchiere centrale - Esiste la teoria dei tassi neutrali, ma ci sono anche le valutazioni che dobbiamo compiere nel prendere decisioni di politica monetaria. Pertanto, non intendo soffermarmi a stabilire se vi sia un momento preciso che segni il passaggio a una politica restrittiva o meno".

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