Cipollone (BCE): la tokenizzazione può riorganizzare l'intera catena del valore finanziario

(Teleborsa) - La tokenizzazione "ha il potenziale di riorganizzare l'intera catena del valore finanziario. Questa riorganizzazione offre un'opportunità per l'Europa. Se progettiamo e realizziamo fin dall'inizio un mercato europeo integrato per gli asset tokenizzati, la trasformazione digitale della finanza ci permetterà di superare la frammentazione dei sistemi tradizionali esistenti". Ma "questa trasformazione comporta anche un rischio: la proliferazione di piattaforme incompatibili potrebbe riprodurre, o addirittura accentuare, l'attuale frammentazione dei mercati dei capitali europei". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, intervenendo a un simposio sul futuro dei pagamenti della Bundesbank a Francoforte.



"Gli asset reali tokenizzati rimangono di dimensioni ridotte, con liquidità limitata e scarsa attività sul mercato secondario. Tuttavia, ci troviamo in un momento cruciale - afferma Cipollone - Il mercato è sufficientemente avanzato perchè le opportunità siano concrete, ma ancora abbastanza giovane da permettere all'Europa di definirne l'architettura e superare le sfide di coordinamento".



"Due anni fa, sostenevo che l'Europa avesse un'opportunità unica per costruire fin dall'inizio un mercato dei capitali integrato per gli asset digitali. Oggi stiamo concretizzando quella visione. - prosegue - Il prossimo passo sarà decisivo. Dobbiamo trasformare la connettività tecnologica in una vera e propria integrazione del mercato. Ciò richiede standard comuni, risorse interoperabili, accesso aperto, governance efficace e certezza del diritto. Per creare queste condizioni, le autorità pubbliche e gli operatori di mercato devono collaborare".



"Se aspettiamo troppo a lungo prima di agire, la frammentazione potrebbe radicarsi ulteriormente. - conclude Cipollone - Se agiamo ora, possiamo fare molto di più che semplicemente modernizzare il sistema di regolamento".

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