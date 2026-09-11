BCE verso nuovi rialzi: cosa aspettarsi a ottobre e dicembre

Navigare l'incertezza...

Probabili rialzi dei tassi a ottobre e dicembre

Le scommesse di mercato

E la view degli analisti

(Teleborsa) - Laha annunciato ieri undi riferimento di 25 punti base, come largamente previsto, ma questoritocco all'insù del costo del denaro quest'anno e si intensificano le scommesse per ulteriori rialzi dei tassi a ottobre e dicembre.In conferenza stampa,, confermando che l’inflazione rimarrà "ben al di sopra del target per prolungato periodo di tempo" ed indicando che isono. Pur affermando che la BCE è "attrezzata per navigare l'incertezza", la numero uno dell'Istituto di Francoforte non ha nascosto che ile potrebbe modificare le sue decisioni repentinamente al modificarsi del quadro di riferimento.I funzionari dell'Eurotower, secondo quanto riferito da fonti anonime a Bloomberg, starebbero valutando un, ritenendo che "potrebbe essere necessaria una politica monetaria più restrittiva per contenere l'inflazione, che si mantiene al di sopra del 3%". Tuttavia, ledei tassi potrebbero rivelarsi, mentreviene considerato un periodoper un rialzo dei tassi, dato che in quell'occasione saranno aggiornate le previsioni economiche sino al 2029.Le scommesse del Al momento, ialmeno une le scommesse su ottobre si stanno intensificando: l'ECB Watch Tool segnala al momento una probabilità deldi un rialzo di 25 punti del tasso sui depositi al 2,75% per il mese di, mentre c'è una probabilità deldi un rialzo dial 3%."Questo rialzo dei tassi non è semplicemente una misura assicurativa. Le prospettive sull’inflazione sono peggiorate nel corso dell’estate. Gli shock dal lato dell’offerta non solo si stanno moltiplicando, ma è sempre più probabile che anche la domanda stia contribuendo all’inflazione. In questo contesto, la BCE potrebbe dover entrare ine, in questa fase,dei tassi", commenta Sylvain Broyer, Chief Emea Economist di"Salvo una prolungata escalation del conflitto con l’Iran, ci attendiamo un, ma non ulteriori aumenti nel prossimo anno: il rialzo dei rendimenti obbligazionari sta già irrigidendo le condizioni finanziarie, le aspettative di inflazione restano contenute e non vi sono ancora segnali significativi di effetti di secondo impatto alimentati dalla crescita dei salari", conviene Martin Wolburg, senior economist diPer Konstantin Veit, Portfolio Manager di, "il mercato attualmente si attende un tasso terminale della BCE intorno al 3,25%", ma si ritiene che "i rischi siano orientati verso un" e che "andare oltre probabilmente dividerebbe il gruppo (Consiglio direttivo) e incontrerebbe maggiori resistenze", poiché "ulteriori rialzi porterebbero i tassi di riferimento al di sopra del limite superiore delle stime della BCE relative ale richiederebbero probabilmente prezzi dell’energia più elevati e più persistenti, evidenze di effetti di secondo impatto sui salari o un disancoraggio delle aspettative di inflazione".Anche Nicolas Forest, CIO di, segnala che "ipotrebbero già essersi", "scontando circa 50 punti base di ulteriore inasprimento", e ritiene che "tale previsione appaia eccessiva". "A meno che le prospettive di inflazione non peggiorino ulteriormente o l’Europa non debba affrontare un altro grave shock energetico, - afferma - la soglia per un inasprimento oltre quanto già scontato dal mercato rimane elevata. Ciò rende le valutazioni dei mercati obbligazionari sempre più attraenti".Andrea Campisi, Senior Investment Manager di, evidenzia che "la crescita economica, sebbene dimostratasi resiliente in un contesto d’incertezza geopolitica, potrebbe essere rallentata dall’elevato livello deidalla BCE a fine 2025e dai prezzi dell’energia, con possibili impatti sulla domanda di credito, consumo ed investimenti".