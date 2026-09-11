Regno Unito, Pil +0,4% nel trimestre a luglio: ottava crescita consecutiva

(Teleborsa) - Il Pil del Regno Unito è cresciuto dello 0,4% nei tre mesi terminati a luglio 2026 rispetto ai tre mesi terminati ad aprile, ottava crescita consecutiva su base trimestrale, secondo i dati dell'Office for National Statistics (Ons). Il dato segue il +0,4% dei tre mesi a giugno e il +0,6% dei tre mesi a maggio.



Il contributo maggiore è arrivato dal settore dei servizi, salito dello 0,6% nel trimestre, dopo il +0,5% precedente. In calo invece la produzione (-0,5%, dopo una crescita nulla a giugno) e le costruzioni (-0,5%, dopo il +0,3% di giugno).



Su base mensile, il Pil è cresciuto dello 0,4% a luglio, dopo il +0,3% di giugno e una crescita nulla a maggio, grazie ad aumenti dello 0,4% nei servizi, dello 0,2% nella produzione e dello 0,1% nelle costruzioni.



(Foto: © Melinda Nagy/123RF)

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