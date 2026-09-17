Beretta Holding, rumors: in arrivo l'OPA per salire al 25% della statunitense Sturm Ruger

(Teleborsa) - Beretta Holding, holding lussemburghese della storica azienda italiani di armi, è pronta a lanciare "nelle prossime ore" un'offerta per aumentare la propria partecipazione nella società statunitense Sturm, Ruger & Company dal 10% al 25%. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui Beretta potrebbe inoltre nominare due membri del consiglio di amministrazione.



L'indiscrezioni arriva a poche ora dal comunicato con cui Sturm, Ruger & Company ha annunciato che sono state soddisfatte le condizioni normative previste dall'accordo di cooperazione strategica con Beretta Holding. Di conseguenza, il board dell'azienda statunitense ha approvato all'unanimità una modifica al piano dei diritti degli azionisti, anticipando la data di scadenza finale dal 13 ottobre 2026 al 16 settembre 2026.



Nel decidere di anticipare la scadenza, il Consiglio ha valutato l'attuale situazione della società e ha stabilito che, al momento, un piano dei diritti attivo (la cosiddetta poison pill varata dal board per opporsi all'operazione) non è necessario per tutelare al meglio gli interessi degli azionisti. "Queste iniziative rappresentano i naturali passi successivi previsti dall'accordo annunciato a maggio - ha dichiarato il CEO Todd Seyfert - Restiamo concentrati sull'attuazione della nostra strategia e sulla gestione dell'attività nell'interesse di Ruger e di tutti i nostri azionisti".

Condividi

```