Haiki+, SG Holding rinuncia a soglia opa 90% dopo raggiungimento quota 66,67%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa su Haiki+ da SG Holding, quest'ultima rende noto sin d'ora, avendo già
raggiunto, congiuntamente alle persone che agiscono in concerto, la condizione soglia minima pari al 66,67% dei diritti di voto, di rinunciare alla condizione soglia definita come raggiungimento da parte dell'offerente di una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale dell'emittente.
Pertanto, l'offerente acquisterà tutte le azioni oggetto dell'offerta portate in adesione anche qualora si trattasse di un quantitativo inferiore al 90% dei diritti di voto. Restano invece ferme tutte le altre condizioni di efficacia dell'offerta.
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