Beretta, Ferlito: se avessimo bisogno di capitali è chiaro che la Borsa è uno dei posti dove andare

(Teleborsa) - "Vedremo come si evolverà la situazione, se avessimo bisogno di capitali per fare ulteriori crescite è chiaro che la Borsa è uno dei posti dove andare a cercare questo capitale". Lo afferma Carlo Ferlito, CEO e General Manager di Fabbrica d'Armi Beretta, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, secondo quanto riporta Askanews.



Per Ferlito, tuttavia, il traguardo dei 500 anni di storia con la famiglia Beretta da 14 generazioni al timone dell'azienda, è "un asset perchè i membri della famiglia sono molto presenti ed è un asset straordinario avere degli imprenditori così illuminati che hanno questa ossessione di fare meglio della generazione precedente e di creare ulteriore valore rispetto a quello che hanno ereditato e non di sperperarlo".



"La capacità di aver lavorato bene in questi anni e aver creato la liquidità necessaria per poter fare le acquisizioni che ci servivano, completare l'offerta e migliorare la nostra proposta fa sì che il gruppo possa continuare in questa situazione", ha sottolineato.

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