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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,58%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 29.401,54 punti
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17 settembre 2026 - 15.33
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Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,58%, dopo aver esordito a quota 29.401,54.
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