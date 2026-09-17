Milano 16:55
52.330 +0,69%
Nasdaq 16:55
29.372 +1,47%
Dow Jones 16:55
51.647 +0,36%
Londra 16:55
10.805 +1,09%
Francoforte 16:55
25.740 +0,79%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,58%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 29.401,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,58%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,58%, dopo aver esordito a quota 29.401,54.
Condividi
```