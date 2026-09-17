Diploma spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Nuovo spunto rialzista per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , parte del FTSE 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,91%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Diploma presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 71,7 sterline, con stop loss impostato a quota 67,44 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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