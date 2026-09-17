Milano 16:57
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Nasdaq 16:57
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Dow Jones 16:57
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Londra 16:57
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Francoforte 16:56
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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks

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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna lo 0,98% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 319,91 punti.
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