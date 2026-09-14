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Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Banks

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Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Banks
Viene venduto parecchio l'indice bancario europeo, che continua la seduta a 316,67 punti.
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