PALLADIUM del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Bene il metallo prezioso, con un rialzo dello 0,93%.
Il quadro di medio periodo del palladio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.314,2. Primo supporto individuato a 1.291,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.337,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)