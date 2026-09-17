Parigi: balza in avanti Stellantis
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Stellantis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Stellantis mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,372 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,477. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,319.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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