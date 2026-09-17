Milano 12:10
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Dow Jones 16-set
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Londra 12:10
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Petrolio a 101,92 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
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Prezzo del greggio Wti a 101,92 dollari per barile alle 11:30.
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