Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
29.104 -1,08%
Dow Jones 10-set
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Londra 10-set
10.609 0,00%
Francoforte 10-set
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Petrolio a 101,02 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
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