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Piazza Affari: seduta euforica per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: seduta euforica per il comparto utility in Italia
Balzo del settore utility italiano, che continua la giornata a 49.642,34 punti.
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