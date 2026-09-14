Milano
17:35
51.629
-1,68%
Nasdaq
20:47
29.241
-0,43%
Dow Jones
20:47
52.466
-0,20%
Londra
17:35
10.698
+0,44%
Francoforte
17:35
25.441
-0,50%
Lunedì 14 Settembre 2026, ore 21.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto utility in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
14 settembre 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata da dimenticare per il
settore utility italiano
, che retrocede a 48.098,76 punti, ritracciando dell'1,96%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: controllato progresso per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto utility in Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Utilities - Ss
-2,36%
Altre notizie
Piazza Affari: in rally comparto utility in Italia
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto utility in Italia
Lieve ribasso per il settore utility italiano (-0,70%), borsa Piazza Affari: in discesa Ascopiave
In calo il settore utility italiano (-1,66%), seduta in ribasso per Hera
Il settore utility italiano in forte ribasso (-1,68%), calo per Hera
Pesante il settore utility italiano (-2,36%), scambi negativi per Alerion Clean Power
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto