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Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto utility in Italia
Giornata da dimenticare per il settore utility italiano, che retrocede a 48.098,76 punti, ritracciando dell'1,96%.
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