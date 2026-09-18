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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,61%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.302,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52.413,6. Il peggioramento del Dow Jones 30 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 50.826,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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