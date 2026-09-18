Bata presenta la nuova collezione FW26/27: il comfort giudicato dai gatti

(Teleborsa) - Grande successo per Bata al Crazy Cat Café di Milano, dove il brand ha celebrato il lancio della nuova collezione FW26/27. "Make Yourself Comfortable" è il claim che racchiude la nuova visione del comfort Bata e ne interpreta i valori di benessere e autenticità. Con oltre 130 anni di esperienza nella produzione di calzature, il brand ha scelto proprio i gatti come protagonisti della nuova campagna globale, affidando a loro il giudizio sul comfort delle nuove proposte.



L’idea nasce da un concetto semplice e immediato: nulla mette alla prova il comfort quanto un gatto. Anziché limitarsi a raccontare cosa significhi sentirsi comodi, Bata sceglie di dimostrarlo, lasciando che siano i felini, con il loro innato istinto, a testare le calzature. Nel corso della campagna, i gatti esplorano mocassini, pump e ballerine, per poi accoccolarsi, appisolarsi o distendersi sopra e dentro le scarpe, trasformando il loro comportamento naturale in una vera e propria certificazione di comfort.



Che ogni posa non sia il risultato di uno styling costruito a tavolino, ma il comportamento naturale dei felini è diventato evidente anche al Crazy Cat Café, dove i gatti sono i veri padroni di casa. Così come nella campagna, anche durante la presentazione milanese hanno dimostrato il loro gradimento per le nuove proposte Bata, certificando dal vivo il comfort di penny loafer e monk shoe.



La nuova collezione combina comfort e contemporaneità, attraverso un guardaroba versatile fatto di eleganza quotidiana, dettagli retro-chic e influenze contemporanee. Tra le proposte spiccano i nuovi mocassini con suola chunky e attitudine utilitarian chic, perfetti da indossare ogni giorno, e le monk shoes con fibbia in evidenza, realizzate in materiali dall’aspetto finissato. Un’eleganza quotidiana caratterizza anche le pump con tomaia a mocassino, cucitura moc e tacco blocky, dalla silhouette morbida grazie al materiale leggermente bottalato.



Il look smart casual si ritrova nei nuovi mocassini penny loafer con punta squadrata ed effetto polished, pensati anche per il rientro in ufficio. C’è invece un gusto retro-chic nelle pump cut out a punta tonda e tacco blocky e nelle nuove ballerine cut out, da alternare alle pump di ispirazione timeless con comodo tacco a zeppa. Tra i modelli più apprezzati dai gatti anche le pump con scollo a mandorla, punta sfilata e tacco di ispirazione texana, proposte in suede riciclato nelle tonalità cioccolato e mostarda.



In linea con il claim "Make Yourself Comfortable", Bata rinnova inoltre il proprio impegno nel trasformare il concetto di comfort in un gesto concreto di cura e accoglienza, sostenendo Il Gatto Nero ODV e promuovendo l’adozione responsabile dei gatti. Perché sentirsi davvero a casa significa anche avere un luogo sicuro e accogliente da chiamare casa. Per Bata, dunque, il comfort non è soltanto una promessa, ma qualcosa da provare, vivere e, questa volta, persino far giudicare. E se un gatto decide di accoccolarsi su una scarpa, forse non servono ulteriori prove.

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