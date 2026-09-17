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USA, vendite case in corso recuperano in agosto

Economia, Macroeconomia
USA, vendite case in corso recuperano in agosto
(Teleborsa) - Risalgono le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di agosto, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un modesto incremento dello 0,3% su base mensile, portandosi a quota 71,2 punti dai 71 precedenti, dopo il -2,6% registrato a luglio (-2,3% il preliminare).

Il dato si confronta con il -0,2% atteso dagli analisti.

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)
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